HANNOVER. Am Mittwoch, den 13.3.19, besuchten die Kinder der Klasse 4a aus der GS am Sandberge die Flughafenfeuerwehr. Erst machten die Schüler eine Pressekonferenz, bei der sie viele Fragen stellen konnten. Eine der Fragen war z.B. : „ Macht Ihnen der Job Spaß ?“ Die Feuerwehrmänner haben erzählt, was sie am Job mögen z.B. dass sie sich mit den Passagieren unterhalten können und der Ausblick, also dass sie die Flugzeuge anschauen können. Sie erzählten auch, dass sie im letzten Jahr ungefähr 2.000 Einsätze hatten. Was ihnen am Job nicht gefällt ist, dass sie an Feiertagen arbeiten. Die Kinder erfuhren, dass Aufgaben auch Tierrettung und technische Probleme sind. Anschließend haben sich die Schüler und Schülerinnen mit den Feuerwehrmännern die Fahrzeuge angesehen. Dafür wurden sie in Gruppen aufgeteilt. Einige Kinder sind auch in eines der Fahrzeuge gestiegen. Ein Feuerwehrmann hat ihnen dann erklärt, wie man das Fahrzeug steuert. Einige Kinder durften sogar einen Feuerwehrhelm aufsetzen und wurden damit fotografiert. Am Ende durften die Kinder noch letzte Fragen stellen. „ Hat es schon mal in der Feuerwehrwache gebrannt ?“ „ Zum Glück nicht“, war die Antwort. Danach wurde die Klasse mit dem Bus zurück zum Terminal gefahren. Ein toller Vormittag ging zu Ende.

Fotograf: Herr Dröse