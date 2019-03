HANNOVER. Am Mittwoch, den 13.03.19 waren die Kinder der Klasse 4a aus der Grundschule am Sandberge bei der Flughafenfeuerwehr. Die Flughafenfeuerwehr kümmert sich um die Brände an dem Flughafen.

Am Anfang durften die Schülerinnen und Schüler eine Pressekonferenz führen, wodurch sie viel erfahren haben. So erfuhren die Kinder, was der lustigste Einsatz war. Die Feuerwehr musste einmal einen Waschbären auf der Landebahn fangen. Der Feuerwehrmann der ihn mit einem Eimer gefangen hatte bekam zur Belohnung einen goldenen Eimer. Außerdem erzählten die Feuerwehrleute, dass sie oft mit Aufregung, aber viel Konzentration zum Einsatz fahren.

Dann ging es zu den Fahrzeugen. Es gab verschiedene Fahrzeuge: Zum Beispiel ein Fahrzeug mit 12.000 Liter Wasser und 24.000 Liter Schaum und ein Leiterauto, das die Leiter 15 Meter hoch fahren kann. Schaum wird bei Flugzeugen verwendet, um das Kerosin zu löschen. Bei Häusern wiederum wird Wasser verwendet. Ein Löschauto hat zwei Arme zum Löschen: Einer der oben ist und einer der unten ist. Der Obere kann 16 Meter weit ausfahren und 80 Meter weit mit Wasser spritzen. Der Untere kann sich gar nicht ausfahren und kann 10 Meter weit mit Wasser löschen.

Voller Begeisterung und mit vielen Eindrücken ging es dann wieder zurück zur Schule.

Fotograf: Herr Dröse