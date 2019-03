Saleh (22Jahre) beeindruckte 70 Kinderreporter bei einer Pressekonferenz im GOP mit einer Dummy-Puppe.

Der Akrobat Saleh zeigte bei einer Pressekonferenz im GOP Variete 70 Kinderreportern der Neuen Presse seine Akrobatikkünste an einer Art Schaufensterpuppe, einem Dummy. Auf Nachfrage zu Salehs Ausbildung, erzählte er, dass er als Kind sehr viel geturnt hätte und er bereits ab der 5.Klasse in Berlin auf eine Artistenschule gegangen sei. Dort war er fünf Jahre lang. Dann entdeckte er in Deutschland das GOP und als er sah, dass das GOP in der Innenstadt Artisten sucht und fördert, blieb er in Hannover. Am Ende der Pressekonferenz erhielt jeder Kinderreporter auf Wunsch ein persönliches Autogramm von Saleh und dem Direktor des Hauses.

Die Dummy Lab Show ist noch bis bis zum 28.4.2019 im Herzen der Innestadt Hannovers zu sehen.