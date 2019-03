Wenn du später mal zuhause ausziehst - mit wem möchtest du mal zusammenwohnen?

Mit meinem Freund.

Wie soll dein Haus später einmal aussehen?

Nicht so mordern. Es soll ein bisschen älter sein und auch so aussehen.

Wohin möchtest du gerne einmal fliegen und warum?

Nach New York, weil es dort so schön ist. Auch in Paris soll es sehr schön sein.

Stell dir vor, du hast eine eigene Insel. Wie würdest du sie nennen?

Ssilown.

Was sind deine drei Lieblingsessen?

Pizza, Burger und Regenbogenkekse von Oma.

Welche Schlagzeile würdest du gerne einmal in der NP lesen?

Sternzeichen und was sie bedeuten. Wann ist Vollmond?