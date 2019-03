Wenn du später mal zuhause ausziehst - mit wem möchtest du mal zusammenwohnen?

Mit meinen Eltern.

Wie soll dein Haus später einmal aussehen?

Ein großes Haus mit einem großen Pool und einer Rutsche dazu. Eine Große Treppe und ein Kinoraum mit einem großen Fernseher.

Wohin möchtest du gerne einmal fliegen und warum?

New York, Frankreich oder Russland.

Stell dir vor, du hast eine eigene Insel. Wie würdest du sie nennen?

Marona.

Was sind deine drei Lieblingsessen?

Wurst und Leberkäse.

Welche Schlagzeile würdest du gerne einmal in der NP lesen?

Wo ist das schönste Land. Und was macht man in der Sparkasse so?