Wir, Jelle und Luc, haben im Februar das Theaterstück „Das Sams“ gesehen.

Matthias Herrmann hat in diesem Stück den Herrn Taschenbier gespielt. Herr Taschenbier hat uns am besten gefallen. Darum haben wir ihn per Telefon interviewt.

M. Hermann wollte als Kind eigentlich Architekt oder Musiker werden. Da er aber erst mit 19 Jahren Noten lernte, hatte es sich erledigt Musiker zu werden. Er ist aber trotzdem immer noch musikalisch. Im Schauspielhaus spielt er in zwei Stücken mit dem Cello Musik dazu.

M. Herrmann kam zur Schauspielerei, als ihn eine Lehrerin in der 10. Klasse ansprach.

Sein größter Erfolg war ein Openair-Theaterstück in Magdeburg. Am liebsten würde er einmal in London oder Paris auftreten.

Er hat einen 25-jährigen Sohn, der Koch ist, und eine 20-jährige Tochter, die Bühnentechnikerin ist. Wenn sie Zeit haben, kommen sie zu einer Vorstellung ihres Vaters.