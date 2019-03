Der Tod spielte mit der Geige zur Musik und die Geister erhoben sich zum Tanz. Danach hüpften die kleinen Gespenster über die Bühne. Zwei traurige Masken kamen auf die Bühne und wurden von bunten Vögeln und fröhlichen Masken aufgemuntert. Nun war eine gelbe Figur zu sehen und nach dem wilden Tanz der Geister krähte der leuchtende Hahn. Am Ende winkte ein Geist.

Die Klasse 4b der Grundschule am Ebersberg in Springe führte am 8. März das Stück „Le danse macabre“ von Camille Saint-Saens als Schwarzlichttheater auf. Die Bühne war ganz schwarz, alle Kinder trugen schwarze Kleidung. Damit man die kleinen und großen Geister sehen konnte, brauchten wir Schwarzlichtlampen. Am Vormittag zeigten wir das Stück einigen Klassen. Da war es leider nicht ganz dunkel. Aber für die Aufführung vor den Eltern hatte der Hausmeister sogar dunkle Vorhänge vor die Gänge gehängt. Für das Theaterstück haben wir drei Wochen mit Frau Forberich geübt. Zuerst mussten wir die Requisiten herstellen. Dann ging es ans Proben. Zuerst haben wir in kleinen Gruppen geübt, dann mit der ganzen Klasse. Es hat sehr viel Spaß gemacht.

Vor der Aufführung vor den Eltern waren wir sehr aufgeregt, aber es hat gut geklappt. Bei so vielen Geistern war auch das Publikum begeistert und wir bekamen großen Applaus.