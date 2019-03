Am 20. März kam Antje Szillat in die Grundschule am Ebersberg. Antje Szillat hat mit 8 Jahren angefangen, Bücher zu lesen und zu schreiben. Sie hat schon 100 Bücher geschrieben: Kinderbücher, Jugendbücher und Bücher für Erwachsene.

Antje Szillat hat aus ihrem Buch „Flätscher – die Sache stinkt“ vorgelesen. In der Geschichte kamen das Stinktier Flätscher, Theo und der Spitzenkoch Bode vor. Nach 7 ¾ Liegestützen rannte Flätscher zu seiner geliebten Mülltonne und suchte Semmelknödel. Aber da kam der Spitzenkoch Bode aus der Hintertür und fing Flätscher in einem Jutesack. Der ließ seinen Gestank frei und konnte fliehen, geradewegs in Theos Hosenbein. So wurde Theo sein Freund.

Antje Szillat holte viele Kinder aus dem Publikum, die ihr bei der Lesung helfen sollten. Die Kinder mussten an bestimmten Stellen Schilder hochhalten, auf denen stand, was die Zuschauer machen sollten.

Die meisten Kinder fanden die Veranstaltung richtig gut, einige konnten der Geschichte durch die vielen Unterbrechungen nicht so gut folgen, aber alle freuten sich über Autogrammkarten. Lasse hat das Buch danach sofort gelesen und fand es richtig gut!