Schülerreporter zu Besuch bei der a-cappella-Band ONAIR

Grundschule Wendlandstraße

Als Reporter sogar am Sonntag unterwegs sein? Für über 20 Kinder der Klassen 4a und 4c der Grundschule Wendlandstraße kein Problem. Denn es stand uns ein besonderer Termin bevor. Wir durften die a-cappella-Band ONAIR aus Berlin interviewen, die an diesem Tag ein Konzert im Theatersaal Langenhagen hatte.

Unsere Musiklehrerin hatte ein Treffen mit den 2 Sängerinnen und 4 Sängern organisiert und wir durften 30 Minuten Fragen stellen und danach noch beim Soundcheck zuschauen. Wir erfuhren, dass alle Bandmitglieder sehr musikalisch sind und neben dem Gesang viele Instrumente spielen. Das kleinste Konzert war in einem Wohnzimmer mit 20 Leuten und das größte Konzert 2014 in Taiwan mit ungefähr 20 000 Zuschauern. ONAIR ist in vielen Ländern aufgetreten, zum Beispiel USA, Taiwan, Finnland, Dänemark und natürlich auch Deutschland. Die Gruppe hat sich 2013 gegründet und sie singen viele bekannte Songs, die sie für die Gruppe umgeschrieben haben. Das nennt man Arrangieren.

Der Soundcheck ist dafür da, dass alle ihre Mikrophone ausprobieren und die richtige Lautstärke eingestellt wird. Alle 6 Sänger haben einen Knopf im Ohr, mit dem sie sich selber und die anderen Bandmitglieder gut hören können. Bei einem Stück hat Martha wie eine E-Gitarre gesungen und Patrick ist der Beatboxer. Das war cool.

Klasse 4a und 4c der GS Wendlandstraße