Grundschule Wendlandstraße

Am Dienstag, dem 16.1.2018 waren wir, die Klasse 4c der GS Wendlandstraße im Zukunftslabor in der Bismarckstraße 2.

Um 9 Uhr ging es los. Zunächst wurden wir von Pepper, einem kleinen Roboter begrüßt. Dann haben wir die Laborregeln besprochen und jeder einen Kittel bekommen.

Schließlich haben wir auch schon mit dem ersten Experiment begonnen. Wir wollten Eis ohne Kühlschrank herstellen. Dazu wurde die Klasse zunächst in zwei Gruppen eingeteilt: Die einen mussten Eis zu kleinen Bröckchen zerstampfen, die andere Gruppe begann schon einmal mit dem Abmessen der Zutaten: Milch, Kakaopulver und Sahne. Alle Zutaten wurden miteinander verrührt und portionsweise in kleine Becher gefüllt. Diese Becher wurden dann in Kisten mit zerstoßenem Eis gestellt und um die Becher wurde Salz gestreut. Nach 2 Stunden war unser Eis endlich fertig.

Wie das funktioniert hat ? Wird Salz auf Eis gegeben kann man eine Temperaturerniedrigung von -16 Grad messen. Dieses Phänomen hat man früher wirklich dazu benutzt Speiseeis herzustellen. Das Salz bringt die Eiswürfel zum Schmelzen. Dieser Vorgang benötigt Energie. Diese Energie wird als Wärme aus der Kakaomasse geholt. Dadurch kühlt sich die Masse ab, so dass sie gefriert.

Von Madita und Sandrine