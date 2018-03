Besuch der 4c in der Werkstatt Schule

Grundschule Wendlandstraße

Gemeinsam mit unserer Klassenlehrerin Frau Brandt sind wir zu einem Wasser Workshop aufgebrochen. Im Sachunterricht hatten wir uns bereits in den letzten Stunden genauer mit dem Thema „Wasser“ beschäftigt.

Auf der Erde gibt es ja verschiedene Gewässer : Bäche, Flüsse, Teiche, Seen, Meere.

An einer Quelle kommt Wasser aus der Erde oder aus dem Gestein.

Es entsteht ein Bach. Aus dem Bach wird ein Fluss. Einen sehr großen Fluss nennt man Strom. Die Stelle, an der ein Gewässer in ein anderes einmündet, heißt Mündung. Flüsse und Ströme, die von Schiffen befahren werden, nennt man Wasserstraßen.

In Meeren ist Salzwasser, in allen anderen Gewässern ist Süßwasser. Leider ist der Anteil an Wasser, den man trinken kann nur sehr gering. Daher ist Wasser ein kostbares Gut, mit dem man sparsam umgehen sollte.

Ferner haben wir etwas über den Wasserkreislauf erfahren. Die Sonne wärmt die Meeresoberfläche, das Wasser verdunstet und steigt auf. Der abgekühlte Wasserdampf bildet Wolken. Durch den Wind ziehen die Wolken weiter. Sie steigen auf und kühlen weiter ab. Es regnet. Das Regenwasser versickert im Boden. Ein Teil das Wassers bleibt in der oberen Schicht zurück. Ein Teil des Wassers sickert tiefer, bis es an einer wasserundurchlässigen Schicht staut. Dieses Wasser nennt man Grundwasser. Gelangt es aus eigener Kraft ins Freie, nennt man es Quellwasser.

Zu diesem Thema haben wir dann auch einen Versuch durchgeführt:

Wir haben in eine PET Flasche ein Loch geschnitten. Dann wurde die Flasche mit Drähten schräg an einer Pappe befestigt. Schließlich wurden in das Loch der Flasche Eiswürfel gefüllt. (Die sind sozusagen die oberen, kühlen Luftschichten)

Unter die Flasche wurde nun heißes Wasser in einer Schale gestellt. Sie zeigt das Aufsteigen und verdunsten von Wasser.