Wie ist es in der vierten Klasse vor dem Schulwechsel?

Grundschule Suthwiesenstraße

Sophie Knefel (10) erzählt von dem bevorstehenden Schulwechsel.

Im ersten Halbjahr des vierten Schuljahr musste man sich richtig anstrengen, damit man auf eine gute Schule kommt, weil man sich mit dem ersten Halbjahreszeugnis bei den weiterführenden Schulen bewirbt. Ich würde gerne auf die Wilhelm-Rabe- oder an die Tellkampfschule oder an die IGS Kronsberg gehen. Man freut sich aber man ist auch richtig traurig, weil man nicht weiß, welche Freunde mit einem gehen und welche einen verlassen. Ich werde meine Klassenlehrerin am meisten vermissen, denn sie hat uns von der ersten bis zur vierten Klasse begleitet. Und es war nicht immer leicht mit uns. Ich freue mich, weil ich viele neue Freunde finden werde. Ich werde aber auch Angst haben, ob ich klarkomme mit den Noten und ob ich das Niveau erreiche, das ich erreichen muss.