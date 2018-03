Igitt! Stinkende Toiletten!

Grundschule Suthwiesenstraße

Emma Lohse über die Situation der Toiletten in ihrer Grundschule:

Wir habe sin unserer Schule stinkende Toiletten, die man bis in die Aula riecht. Unsere Jungstoiletten stinken furchtbar, dort wurde ein Ionisator eingebaut, der macht den Gestank aber noch schlimmer. Die Mädchentoiletten riechen auch ganz schlimm, auch weil manche Kinder nicht richtig spülen. Unsere Klasse hat richtig viel unternommen, damit die Toiletten nicht mehr so stinken. Wir habe Plakate mit toilettenregeln geschrieben und die anderen Kinder der Schule informiert. Wir haben Unterschriften gesammelt von Schülern, Eltern und Lehrern und die Liste mit einem Brief an das Gebäudemanagement und Herrn Schostock geschickt. Die Antwort, die wir bekommen haben, war, dass die Toiletten gründlich gereinigt werden. Wir wollten aber, dass unsere Toiletten saniert werden. In der Zeitung stand dann, dass unsere Toiletten nicht saniert werden, weil unsere Schule in ein paar Jahren ganz saniert werden soll. Ich glaube, dass wir Schüler das nicht so lange aushalten.