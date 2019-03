110 ist die Nummer in jeder Lage, ob in der Nacht oder auch am Feiertage. Es ist stets Verlass auf die Polizei, wenn man sie braucht, eilt sie herbei.

Wie lange sind Sie schon als Polizist tätig?

Seit 25 Jahren

Wie viele Kollegen haben Sie?

Im Streifendienst sind wir 35 Kollegen und bei der Kripo 15-18 Kollegen

Wie ist der Tagesablauf eines Polizisten?

Wir haben verschiedene Schichten, Früh- Spät- und Nachtschichten.

Die Streifenpolizisten fahren durch Neustadt und sehen nach dem Rechten, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die Straßenverkehrsregeln halten, etc.

Was war der Grund, warum Sie zur Polizei gegangen sind?

Weil es ein toller und abwechslungsreicher Beruf ist. Man erlebt jeden Tag was anderes und dabei kann man anderen Leuten helfen

Wie viele Einsätze haben Sie am Tag?

Das ist ganz unterschiedlich, manchmal ist kam was los, und manchmal hat man ganz viel zu tun.

Was ist zu tun, wenn ein Minderjähriger eine Straftat begangen hat?

Wenn z.B. ein Minderjähriger einen Diebstahl in einem Supermarkt begangen hat, dann nimmt man den Minderjährigen mit auf die Dienststelle. Dann werden die Eltern angerufen und aufgefordert auf der Dienststelle zu erscheinen und den Minderjährigen abzuholen. Anschließend wird der Ermittlungsdienst eingeschaltet.

Was war bisher Ihr gefährlichster Einsatz?

Unfälle sind besonders gefährlich, z.B. auf Autobahnen oder auf der B6. Die Autos fahren ziemlich schnell an der Unfallstelle vorbei und achten nicht auf die Menschen, die helfen wollen.

Gab es schon mal einen unnötigen Einsatz?

Nein, es wird alles als wichtig erachtet.

Hatten Sie schon einmal einen Einsatz in einer Schule?

Ja, da haben Kinder auf dem Schulhof Drogen gefunden.

Wie laut ist das Blaulicht/ Martinshorn? Kann man da mit offenem Fenster fahren oder nervt das?

Das Blaulicht ist ziemlich laut, mit offenem Fenster kann man da nicht fahren, weil man sonst den Funk nicht mehr versteht.

Ist die Polizei- Uniform gemütlich?

Die Uniform ist schon in Ordnung, aber sie könnte ein bisschen besser geschnitten sein.

Haben Sie manchmal Angst?

Nein, Angst nicht, weil wir immer mindestens zu zweit sind. Aber ich habe Respekt, weil ich nie weiß was mich erwartet.

Wie halten Sie sich fit?

Ich treibe regelmäßig Sport, gehe laufen und ins Fitnessstudio.

Vielen Dank für das Interview!