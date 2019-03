NEUSTADT. Die meisten Fabriken benutzen Palmöl, obwohl man darauf verzichten könnte. Palmöl / Palmfett sind trotzdem für die meisten Fabriken nicht wegzudenken, weil es sehr günstig ist und teures Fett ersetzt. Da Palmöl-Plantagen viel Platz brauchen, werden ganze Regenwaldflächen dafür abgeholzt. Dadurch verlieren auch viele Tiere ihren Lebensraum. Außerdem produziert der Regenwald wichtigen Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen.

Auf Palmöl ganz zu verzichten ist fast unmöglich, da es in sehr vielen Produkten ist, wie z.B. in Nuss-Nougat-Creme, Schokolade, Seife, Waschmittel, Tomatensuppe und Schokoladenkeksen. Hier ein Foto von den Produkten aus meinem Haushalt in denen Palmöl drin ist:

Palmöl wird nicht nur Palmöl genannt. Oft nennen Hersteller Palmöl auch so:

Ceteryl Alcohol

Cetyl Palmitate

Glycerin

Magnesium Stearate usw.

Ich habe alleine 25 Bezeichnungen gefunden.

Im Jahr 2018 wurden ca. 70 Millionen Tonnen Palmöl verarbeitet, Palmöl kommt überwiegend aus dem Kolumbischen Regenwald. Leider ist Palmöl/ Palmfett auch sehr schädlich für den menschlichen Körper.

Daraus besteht Palmöl:

50% aus gesättigten Fettsäuren

40% aus einfach ungesättigten Fettsäuren

10% mehrfach ungesättigten Fettsäuren

Es liegt an jedem selber, ob er daran schuld sein möchte, dass die Regenwälder abgeholzt werden und wir unsere Erde zerstören.