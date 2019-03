BORDENAU. Svenja Hannig (21) trainiert seit 3-4 Jahren die Tanzgruppe “ SpeedDance“ vom TSV Bordenau. Hier können Kinder im Alter von 9-12 Jahren mitmachen. Schon als kleines Kind mit 10 Jahren war sie selber beim SpeedDance. Durch Freunde ist sie auf die Idee gekommen selber Trainerin zu werden. Deswegen haben sie ursprünglich zu Zweit die bis an zu 25 Kinder trainiert. Da Svenja auch heute noch selber tanzt, holt sie sich die Ideen für einen neuen Tanz aus alten Tänzen und Videos. Um die Tanzchoreografie (Bewegungsablauf eines Tanzes) nicht zu vergessen, filmt Sie sich selber. Jeden Dienstag beginnt das Tanzen mit einem Warmup (aufwärmen), das jedes Mal anders und spontan ist. Auf meine Frage an Svenja, was macht dir am meisten Spaß beim Training, antwortete Sie: „Wenn ich sehe, dass ihr Spaß habt und eigene und neue Ideen in den Tanz rein bringt.“ Da es keine Grenze gibt, darf jedes Kind, was Spaß am Tanzen hat von 17:00-18:00 Uhr zum SpeedDance vorbeikommen und einfach mal mit machen.