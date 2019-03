Poggenhagen. Am 6.4.2019 gibt es in der Grundschule Poggenhagen, Heinrich-Brandes-Straße 4 einen Flohmarkt. Dort gibt es einen Raum mit Spielzeugen, einen mit Klamotten und eine Bücherbörse. Schwangere dürfen um 14:00 Uhr kommen. Die nicht Schwangeren dürfen erst um 14:30 Uhr kommen. Aber die Schwangeren müssen dann den Mutterpass zeigen. Wer selbst verkaufen will, muss sich im Kindergarten Lummerland, Heinrich-Brandes-Straße 5b anmelden. Es können alte Leute, Kinder und Erwachsene kommen.