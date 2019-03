POGGENHAGEN. Das Tischtennistraining findet immer am Dienstag und Freitag in der Zeit von 18-19 Uhr in der Turnhalle Poggenhagen statt. Man trainiert besondere Schläge und wie man richtig spielt. Beim Tischtennis gibt es kein festgelegtes Eintrittsalter, aber man sollte schon über den Spieltisch gucken können. Wir sind eine bunt gemischte Gruppe aus Jungen, Mädchen und Trainer. Es gibt verschiedene Arten von Turnieren, an denen auch Schüler teilnehmen können. Außerdem kann man auch mit einer Mannschaft bestehend aus mindestens vier Schülern am Punktspielbetrieb teilnehmen. Wir wollten mal ausprobieren, wie Tischtennis so ist. Uns hat es sehr gut gefallen. Wer Interesse hat, kann gerne auf ein Probetraining vorbeikommen.