Poggenhagen. Die Jugendfeuerwehr Poggenhagen trifft sich montags von 17:30 - 20:00 Uhr am Gerätehaus Poggenhagen, im Schiffgraben 11. Wir nehmen an Wettkämpfen teil, machen Spiele und üben für die Wettkämpfe. In den Sommerferien gibt es ein großes Zeltlager, mit allen Neustädter Jugendfeuerwehren. Daran nehmen wir auch teil. Von 10 bis 16 Jahren kann man bei uns mitmachen. Wenn du Lust hast die Geräte von der Feuerwehr kennen zu lernen und neue Freunde zu finden, dann komm und lern uns kennen.