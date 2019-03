Poggenhagen. Eine repräsentative Studie belegt, dass 99% das Internet täglich nutzen. Okay, so viele sind im Internet, wo ist das Problem?

Eine Studie belegt: Das Jugendliche alle sieben Minuten ihr Handy checken. Das sind ungefähr drei Stunden am Tag, in denen das Smartphone 135 Mal herausgeholt wird. Die Probleme daran sind, dass man deswegen Ärger mit der Schule oder mit den Eltern bekommen kann, weil man schlechter wird oder sitzen bleibt. Es nimmt auch Zeit für Freunde weg. Es kann auch körperliche Auswirkungen haben, z.B. dass man Rückenschmerzen hat und man müde und platt ist. Es kann auch passieren, dass man deswegen zu wenig oder zu viel isst. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass man nicht mehr so fit ist, wie früher. Manchmal hat man deswegen sogar Konzentrationsstörungen.

Was kann man dagegen machen?

Am besten richtet ihr euch für die Familie PC- und onlinefreie Zeiten ein und haltet euch daran! Du kannst auch überprüfen, ob du weniger Zeit für deine Hobbys hast, wegen zu viel Internet.