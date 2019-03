Laatzen. In der Grundschule Pestalozzistraße in Laatzen lernen die Kinder mit ihrem Klassenlehrer Herr Stuhr seit zwei Wochen, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben. Dazu bauen alle Kinder auch eine eigene Ritterburg aus Schuhkartons und Verpackungen, die sie vorher von zuhause mitgebracht hatten. Einige der Burgen sind bereits fertig, an anderen wird noch gearbeitet. Die Kinder haben geklebt, gemalt und zusammengesetzt. So sind tolle Burgen mit Türmen, Burgmauern, Zinnen, Schießscharten, Bergfrieden, Zugbrücken und Pechnasen entstanden. (Wer es noch nicht weiß: aus den Pechnasen haben die Ritter heißes Pech geschüttet, wenn mal ein Angreifer vor dem Tor stand.) Zuletzt hat jede Burg einen eigenen Namen und eine Fahne bekommen.