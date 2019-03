Am Freitag, den 08.03.2019 fand in der Aula der Grundschule Pestalozzistraße in Laatzen ein Forum statt.

Hierbei haben die Zweitklässler für die Viertklässler etwas vorbereitet. Es begann um 10:05 Uhr und dauerte bis 11:15 Uhr. Zwei Theaterstücke wurden aufgeführt und dazu noch Lieder gesungen. Ein Stück handelte von einem Pfannkuchen im Wald, das andere war ein Schattentheater von Hänsel und Gretel. Am Ende hat Frau Flachkamp für die Kinder, die es in die 2. Runde der Matheolympiade geschafft haben, Urkunden verteilt. Die Viertklässler hatten viel Spaß und bedankten sich für die Aufführung der zwei Klassen.

Geschrieben von Melissa, Sham, Damian und Samiar.