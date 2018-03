Wuffistark - Unser Schulhund Balu

Grundschule Pattensen

Die Klasse 4e der Grundschule Pattensen erzählt, wie sie während der Schulzeit mit Balu umgehen und von ihm lernen.

Balu wird von seinem Frauchen Sabrina Zoonz, Klassenlehrerin der 4e, immer mit dem Auto zur Grundschule Pattensen gefahren. In der Schule begrüßt Balu uns Kinder. Wenn wir arbeiten wälzt Balu sich auf dem Teppich, um uns bei Laune zu halten. Manchmal spielen wir mit Balu Schulspiele. Balu ist dann immer voll dabei. Er bringt uns spielerisch Mathe und Deutsch auf eine andere Art, wie es die Lehrer tun, bei. Außerdem lernen wir Verantwortung zu übernehmen. In den Pausen bleiben zwei Kinder mit Balu im Klassenraum. Das ist der Hundedienst. Sie bringen ihm Wasser und kümmern sich um ihn. In dieser Zeit ist er natürlich angeleint.

Während des Unterrichts ist er in seiner mobilen Hundehütte oder läuft frei in der Klasse herum.

geschrieben von der Klasse 4e