Am 5.3.2019 ist die Klasse 4a zum Flughafen gefahren, um Informationen über den Flughafen Hannover und die Berufe dort zu bekommen. Am Flughafen arbeiten ca. 8800 Menschen. Man kann dort als Pilot, Flugbegleiter, Bodenpersonal, Zollbeamter, Polizist, Feuerwehrmann/ Feuerwehrfrau, Reinigungskraft, Techniker und einiges mehr arbeiten. Nachdem wir viele Informationen bekommen hatten, ein Modell vom Flughafen und den Abfertigungsbereich gesehen hatten, durften wir sogar in eine Flugzeughalle einer Flugschule gehen. Dort gab es vier kleine Flugzeuge. Die meisten Flugzeuge bestehen aus Kunststoff. Wir sind in ein Flugzeug eingestiegen und haben gesehen, dass es dort 35 Knöpfe gibt, um das Flugzeug zu fliegen oder zu steuern. Die großen Flugzeuge fliegen 800 bis 900 km/h schnell. An allen Flugzeugen steht immer ein Buchstabe, an dem man das Land erkennen kann, aus dem das Flugzeug kommt. „TC“ bedeutet zum Beispiel Türkei und „D“ Deutschland.

Wir hatten auf unserem Ausflug viel Spaß!