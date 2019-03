Am Dienstag, den 26.03.19, besuchten drei vierte Klassen unterschiedlicher Grundschulen das GOP in Hannover. Im GOP hat der Direktor Dennis eine Privatvorstellung für die Klassen veranstaltet. Der Akrobat Saleh hat den Kindern eine seiner großartigen Shows vorgeführt. Am Ende haben die Kinder Autogramme vom Direktor und von Saleh bekommen.

Also, los zum GOP!

Von Lasse

Ausflug ins GOP

Wir waren am 26.03.19 im GOP und haben uns den Akrobat Saleh angeschaut. Es war eine sehr schöne Vorstellung! Wir haben dem Chef vom GOP viele Fragen gestellt. Auch zwei andere Klassen waren da. Am Ende sind wir mit der Bahn nach Altwarmbüchen gefahren. Dort hat uns unsere Lehrerin noch ein Eis spendiert und wir haben noch „Der Boden ist Lava“ gespielt, so lange bis der Bus kam.

Dann sind wir zur Bushaltestelle gegangen und sind zurück nach Neuwarmbüchen gefahren.

Von Thea