NEUWARMBÜCHEN Am 20.03.19 sind mittags bei der Ponyschule Rolke aus ihrer Weide ausgebrochen. Es ist noch unklar, wie es passieren konnten, aber die Ponys entwischten von der Weide, galoppierten über die Höfestraße und hauten dann ab. Zurück blieb nur ein kaputter Weidezaun. Mehrere Leute haben so schnell wie möglich die Verfolgung der Pferde aufgenommen. Ein Landwirt sperrte mit seinem Traktor und Absperrband alles ab, so dass keiner mehr aus Neuwarmbüchen heraus- und keiner mehr hineinkam. Alle Pferde konnten wieder eingefangen werden und haben sich zum Glück nicht verletzt.