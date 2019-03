Die Grundschule Neuwarmbüchen macht einmal pro Monat ein Forum, bei dem sich die Kinder der Schule gegenseitig Gedichte, Lieder, Theaterstücke oder Tänze vorführen. Am Montag, den 25.03. führten sich die Klassen wieder einmal etwas vor. Die erste Klasse hat ein Gedicht vorgetragen und eine Bastelarbeit aus dem Unterricht, aus einem Karton und Alufolie gestaltete Roboter. Klasse zwei hat ein Gedicht über den Frühling und eines über eine Blume vorgetragen. Die dritte Klasse hat etwas über das Unicef-Projekt der Schule berichtet. Die Klasse 4a hat das Stück von Ronja Räubertochter mit Instrumenten vorgetragen und den dazugehörigen Tanz aufgeführt. Zu guter Letzt hat diese Klasse auch noch einen Chant zu Fitness auf Englisch dargeboten.

Das Publikum war begeistert von allen Klassen!

Von Anna-Sophie

Forum der Grundschule Neuwarmbüchen

Die Grundschule Neuwarmbüchen hat am Montagvormittag im Haus der Begegnung Schulergebnisse vorgeführt. Am Anfang kam die dritte Klasse dran. Die Schülerinnen und Schüler haben das Wort UNICEF erklärt und was es bedeutet, weil die Schule an einem Leseprojekt dieser Organisation teilnimmt. Danach kam die zweite Klasse an die Reihe und hat zwei Gedichte vorgeführt. Anschließend hat die erste Klasse ihre selbstgebauten Roboter vorgestellt und ihre Funktion erklärt. Als nächstes hat eine Lehrerin die Urkunden für die Matheolympiade und für den Seelauf verteilt. Die Klasse 4a hat dann abschließend noch zu einem Lied getanzt und dazu Instrumente gespielt. Es war eine tolle Gelegenheit zu sehen, was die Kinder in der Schule lernen.

Von Emma