Der Airport Hannover liegt an der Flughafenstraße 4 in 30855 Langenhagen. Er wurde 1952 eröffnet. Man kommt mit der S-Bahn und dem Nahverkehr zum Flughafen. Er ist 24 Stunden geöffnet. Der 915 ha große Flughafen hat 8800 Mitarbeiter. Die asphaltierte Landebahn ist 3200m lang und 45 m breit. Es gibt vier Terminals und einen GAT-Bereich (General Aviation Terminal). Am Flughafen Hannover wurden 2018 6.324.634 Passagiere transportiert.