Drei Grundschulklassen waren am 26.03.19 im GOP zu einer Pressekonferenz mit einer kleinen Vorstellung.

Am Anfang führte der Artist Saleh seine Nummer auf. Alle Kinder fanden es großartig und waren begeistert. Danach hatten die Kinder Fragen an den Artisten und an den Direktor. Am Ende gaben die Beiden dann Autogramme. Jedes Kind und jede Lehrerin bekam außerdem noch eine Tüte mit kleinen Geschenken vom GOP.

Von Tristan

Die Klasse 4a aus Neuwarmbüchen besucht das GOP

Am 26. März 2019 war unsere Klasse im GOP. Dort hat uns ein Akrobat etwas vorgeführt. Die Show dauerte ca. 10 Minuten lang. Danach stellten wir ein paar Fragen an den Künstler und an den Direktor des Theaters. Wir haben erfahren, dass das Haus Sitzplätze für 310 Leute hat. Am Ende konnten wir auch Autogramme von dem Künstler und dem Direktor des GOP bekommen und haben alle eine Geschenktüte erhalten.

Von Milan