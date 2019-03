Am Montag, den 25.03.19 hat die Grundschule Neuwarmbüchen um 8.00 Uhr ein Forum veranstaltet. Alle Klassen haben etwas aufgeführt. Die Klasse zwei hat zum Beispiel ein Lied in Baumsprache gesungen. Dann wurden die Urkunden der Matheolympiade verteilt und es wurde noch gesagt, wer weiterkommt. Außerdem wurden auch noch die Urkunden für den Lauf um den Altwarmbüchener See verteilt.

Das Publikum war begeistert.

Von Jakob

Die Grundschule Neuwarmbüchen hatte am Montag von 8.00 bis 9.10 Uhr ein Forum. Die ganze Schule ist zum Haus der Begegnung gegangen, wo das Forum, wie immer, stattfand. Die Klasse drei hat etwas über das Unicef-Projekt berichtet. Dann war Klasse zwei dran. Sie hat ein Lied gesungen und zwei Gedichte vorgetragen. Klasse eins hat ihre Roberta vorgestellt, ein Lied gesungen und Gedichte vorgetragen. Die Klasse 4a hat einen Tanz vorgeführt und ein Lied auf Instrumenten vorgespielt. Es wurden auch Urkunden verteilt. Am Ende hat die Klasse 4a noch einen englischen Fitness-Chant vorgetragen.

Dann war das schöne Forum vorbei.

Von Lilli