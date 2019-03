Am Dienstag, den 26.03.19 hat Saleh drei vierten Klassen eine Vorführung im GOP gezeigt.

Wie Salah uns Schülerinnen und Schülern auf unsere Fragen berichtete, kommt er aus einer Familie von Künstlern. Doch er macht Akrobatik, während der Rest seiner Familie Musik macht und Instrumente spielt. Daher kann er Geige spielen. Wenn er als Kind im Zirkus war, fand er die Artisten sehr faszinierend. Mit 14 Jahren ging er dann für fünf Jahre auf die staatliche Artistenschule in Berlin. Später gewann er bei einem Wettbewerb in Paris eine Bronzemedaille für seine tollen Leistungen!

Von Gioia

Klassen besuchen das GOP

In der Georgstraße 36 in Hannover durften drei Grundschulklassen das GOP besuchen. Sie haben sich eine kleine Vorstellung mit einem Artisten angeschaut. Alle Kinder fanden die Vorstellung sehr spannend. Anschließend durften die Kinder ihre vorbereiteten Interviewfragen an den Artisten Saleh, an den Direktor vom GOP und an den Reporter von der Kinderpresse stellen. Die Fragen waren ganz unterschiedlich und wurden ausführlich beantwortet.

Am Ende verteilten der Artist und der Direktor Autogramme und eine Überraschungstüte mit einer Freikarte.

Von Fanny