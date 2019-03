ISERNHAGEN. Am Abend des 16.03.19 sind zwei Männer in das Haus eines 58-Jährigen in Neuwarmbüchen eingebrochen.

Die zwei Männer sind gegen 19.30 Uhr in das Haus des 58-Jährigen eingebrochen. Der Mann erzählte dies so der Polizei. Er ging gerade ins Bett, als er ein Poltern hörte und zur Tür ging. Der eine Einbrecher öffnete die Tür. Beide Einbrecher schlugen den Mann und am Ende gab er ihnen Geld und Schmuck.

Wenn Sie etwas zu dem Fall beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Nummer 0511/1095555.