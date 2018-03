Grundschule Mariensee

Leonie (9), Klasse 4, Grundschule Mariensee

1. Welche Hobbys hast du?

tanzen und wing chun

2. Wie soll dein Haus später einmal aussehen?

Ein Hause mit schwarzem Dach und weißen Steinen

3. Wohin möchtest du gerne einmal fliegen und warum?

Nach Kroatien, weil es dort warm und schön ist.

4. Stell dir vor, du hast eine eigene Insel. Wie würdest du sie nennen?

Matina

5. Was gefällt dir am Bahn- und Busfahren?

Am Bus mag ich gerne am Fenster sitzen und am Bahnfahren mag ich, dass sie so schnell fährt.

6. Welche Schlagzeile würdest du gerne einmal über dich lesen?

Leonie die Hundetrainerin