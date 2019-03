Mobbing gibt es in allen Altersgruppen und zwar immer dort, wo Menschen aufeinandertreffen - im Beruf, im Verein aber auch in der Schule. Im Gegensatz zu einem Streit, der meist schnell beendet wird, wird beim Mobbing der Gemobbte immer ängstlicher und die Mobber werden dadurch immer stärker. Sehr oft schließen sich sogar mehrere Mobber gegen einen Gemobbten zusammen, häufig auch über einen längeren Zeitraum. Alleine kann sich das Opfer dann kaum wehren.

Mobbing ist nicht selten. In Berichten haben wir gelesen, dass alleine in deutschen Schulen pro Woche etwa eine halbe Million Mal gemobbt wird. Damit ist Mobbing an Schulen die häufigste Form von Gewalt. Durch Handys, Internet und Social Media kommt es heutzutage immer häufiger zu Cybermobbing. So gibt es z.B. bei WhatsApp Chat-Gruppen, in denen peinliche Bilder oder Videos vom Gemobbten geteilt, Geheimnisse ausgeplaudert oder einfach nur Gerüchte in die Welt gesetzt werden-auch außerhalb der Schulzeiten.

Zum Thema Mobbing konnten wir, die Kinderreporter Jola und Elisa aus der Klasse 4a der Grundschule Kestnerstraße in Hannover, mit Frau Marie Luise M. eine Lehrerin an einer integrativen Grundschule in der Nähe von Koblenz befragen, die bereits seit 37 Jahren als Lehrerin arbeitet.

Ihrer Meinung nach ist Schwäche der häufigste Grund für Mobbing. Auf der einen Seite braucht man ein Opfer, dem es an Selbstbewusstsein und Stärke mangelt und das sich nicht wehrt. Aber auf der anderen Seite nutzen die Mobber bewusst ihre eigene Stärke und Überlegenheit aus, was auch eine Schwäche ist. Was sollte man tun, wenn man gemobbt wird, war daher unsere nächste Frage. „Darüber reden“ war ihre Antwort und zwar „mit Freunden und Freundinnen, den Eltern und Lehrern“. Aber man sollte auch direkt auf die Mobber zugehen und fragen: „Warum machst Du das?“ oder „Was hast Du denn davon?“.

Laut Frau M. gibt es Mobbing zwischen Schülern, zwischen Lehrern, aber auch zwischen Lehrern und Schülern. Manchmal kommt es auch schon in Kindergärten zu Mobbing. Normalerweise wird es an Grundschulen aber erst ab der dritten Klasse zum Thema, häufig wenn es auch die ersten Noten gibt.

Unsere letzte Frage, ob Jungen und Mädchen im Grundschulalter unterschiedlich mobben, verneinte Frau M.. Andere Experten sehen einen Unterschied bei etwas älteren Schülern: Jungs mobben viel offensichtlicher als Mädchen, so dass Mobbingfälle viel schneller bekannt werden und auch schneller eingegriffen werden kann. Mädchen mobben dagegen viel versteckter.

Damit bleibt uns Kinderreportern nur zu sagen: „Stark sein und selber nicht mobben. Sich wehren, wenn ihr gemobbt werdet und holt euch immer Hilfe bei anderen.“

Ein Artikel von: Kinderreporter Jola und Elisa im Gespräch über Mobbing

mit Marie Luise M., Grundschullehrerin (siehe Foto)