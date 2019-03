Karottenfresser! Hirni! Kleiner Pupser!

All diese Namen und noch viele mehr, die Kinder anderen Kindern geben, führen bei den Betroffenen zu Tränen. Sie sagen „Stopp!“ und niemand hört. Sie sagen es jemanden, ohne dass etwas danach passiert. Diese Kinder heulen zuhause, aber in der Schule bleiben sie hart. Sie wollen nicht, dass man sie als Weicheier bezeichnet oder noch mehr mobbt. Sie wollen nicht mehr in die Schule. Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir alle einander respektieren! Für viele ist Respekt etwas Schwieriges. Sie wissen nicht, dass sie anderen wehtun. Falsche Namen können, so verrückt es auch klingt, Kinder dazu bringen sich zu töten.

Das muss aufhören!