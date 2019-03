Vor zweieinhalb Jahren hat Mariola Semder (41 Jahre alt) einen eigenen Friseursalon im Zooviertel, Leisewitzstrasse 28, eröffnet. Der Salon ist wunderschön eingerichtet, wenn man da reinkommt fühlt man sich sofort wohl. Bei Mariola werden die Haare nicht nur gewaschen und geschnitten, sondern können auch gefärbt oder mit bunten Strähnen versehen werden. Sie zupft und färbt auch die Wimpern oder legt ein neues Make-up auf – sie ist eine Stylistin für alles. Man kann also sagen, dass man bei Mariola auf jeden Fall viel schöner rausgeht, als man hereingekommen ist.

Mariola ist eine sehr erfahrene Friseurin. Sie arbeitet in ihrem Beruf schon seit 21 Jahren. Sie hat sogar schon echte Stars frisiert wie z.B. den Musikproduzenten Mousse T. oder die Sängerin Emma Lanford. Mariola ist glücklich über die Entscheidung selbstständig zu sein. Sie sagt: „Ich kann mich selbst verwirklichen. Wenn ich woanders arbeite, muss ich das machen was die anderen mir sagen."

Was Mariola toll findet an ihrem Beruf ist, dass er sehr vielfältig, kreativ und innovativ ist und mit sehr viel Humor und Freude verbunden ist. Es entspannt sie sehr. „Manche Kunden kommen hier rein und sind nicht so gut drauf und dann gehen mit einem Lächeln raus."

Die Ausbildung zum Friseur oder zur Friseurin dauert drei Jahre. Auszubildende besuchen an festen Tagen in der Woche die Berufsschule oder haben Blockunterricht. Dort lernt man z.B. verschiedene Schnitttechniken, Dauerwellen und Strähnen machen oder Farben zusammenzustellen. Die restliche Zeit verbringt man im Ausbildungsbetrieb, also z.B. im Friseursalon. Anfangs übt man entweder an Friseurpuppen oder direkt an Menschen, die sich zum Ausprobieren verschiedener Friseurtechniken bereitstellen.

Man braucht für den Beruf keinen bestimmten Schulabschluss. Mariola kann den Beruf auf jeden Fall empfehlen, vor allem denen, die sehr kreativ sind.

Auf unsere Frage was das schönste, aufregendste und bemerkenswerteste an ihrem Beruf ist, sagt uns Mariola zum Abschluss: „Das schönste war die Ausbildung mit einem sehr guten Erfolg zu beenden. Ich habe meinen Traum verwirklicht, in dem ich auf verschiedenen Shows, Seminaren und Shootings arbeiten durfte und auch berühmte Persönlichkeiten frisieren konnte. Herausfordernd war auch den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und jetzt ist alles einfach nur schön. Ich bin sehr froh, dass alles so gelaufen ist.“

Ein Beitrag von Jolanda und Elisa.