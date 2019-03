Syrien ist ein Land in dem seit Jahrzehnten die Baath–Partei regiert. Der aktuelle Staatspräsident Baschar al-Assad ist der Sohn des ehemaligen und verstorbenen Präsidenten Hafiz al-Assad. Er übernahm 1970 die Macht. Im Juli 2011 wurde die Freie Syrische Armee (FSA) gegründet.

Beginn und Auslöser

Der Bürgerkrieg in Syrien begann im Jahre 2011. Die Lage in Syrien war bis 2013 recht eindeutig: Die FSA kämpfte in einem Bürgerkrieg gegen die Truppen der syrischen Armee. Das geschah mehr oder minder erfolgreich. Russland unterstütze offiziell schon immer die Machthaber in Syrien. Im Jahr 2014 kam zusätzlich noch der „Islamische Staat“ (IS) ins Spiel. Die spielten seit 2015 aber keine entscheidende Rolle mehr.

Interview mit Ziyad

Wir haben Ziyad, ein Schüler aus unserer Klasse, interviewt, der aus Syrien geflüchtet ist:

Wie hast du damals in Syrien gelebt?

Ich war noch ganz klein und habe in einem kleinen Haus gelebt. Ich mochte es dort nicht so, weil ich keine Freunde hatte und es Krieg gab.

Mit wem bist du geflüchtet?

Ich bin mit meiner kleinen Schwester und meinem Vater geflüchtet. Meine Mutter ist schon ein Jahr früher geflüchtet.

Wie alt warst du bei der Flucht?

Bei der Flucht war ich 4 Jahre alt. In Syrien gab es keinen Kindergarten so wie hier und in die Schule konnte man erst gehen, wenn man 6 Jahre alt war.

Wie lange dauerte die Flucht?

Ich bin mit dem Auto zwei Stunden lang von Syrien in den Libanon geflüchtet und habe dort fünf Jahre gelebt. Nach fünf Jahren bin ich dann mit dem Flugzeug vier Stunden lang nach Deutschland gebracht worden.

Sind Verwandte von dir im Krieg gestorben oder dortgeblieben?

Nein, im Krieg sind keine Verwandten gestorben. Aber meine Oma, mein Onkel, meine beiden Tanten und mein Cousin sind dort geblieben.

Wie gefällt es dir hier in Hannover?

Ich finde schön, dass unser Haus groß ist, dass hier kein Krieg ist und die Stadt ist einfach nur toll. Hier kann ich viel lernen und ich möchte Ingenieur werden.

Interview von Nele und Tom mit Ziyad