Das Wort Brexit ist eine Mischung aus dem Wort „ Großbritannien“ und „Exit“ (Ausgang). Damit ist der Austritt von Großbritannien aus der EU gemeint. Christian S., der als Deutscher in England lebt, und beide Staatsangehörigkeiten hat, sagt: „Der Brexit ist ein Rückschritt. Ich wünsche mir, dass Grenzen wegfallen und alle Länder an einem Strang ziehen.“

Dass Großbritannien aus der EU austreten soll, entschieden am 23. Juni 2016 51,9% aller Britten an einem extra Wahltag. Vielen passte es nicht, dass sie so viel von der EU mitmachen mussten.

Sie dachten, sie könnten nach dem Brexit mehr über sich selbst bestimmen. „Mein Eindruck ist, dass eher die jüngere Generation gegen den Brexit ist, weil sie noch alle Vorteile eines vereinten Europas nutzen möchte,“ so Christian S.

Nach der Wahl 2016: Premierminister David Cameron trat zurück. Er wollte in der EU bleiben und Theresa May wurde neue Premierministerin. Sie begann die Verhandlungen mit der EU, denn einfach austreten kann man nicht! Jetzt, nach drei Jahren, ist immerhin ein Vertrag für den Brexit herausgekommen der auch schon von der EU unterschrieben worden ist. Nun muss er nur noch bei den britischen Abgeordneten durchkommen. Während die Politiker verhandelten, änderten viele ihre Meinung. Manchen wird erst jetzt klar, was der Brexit eigentlich bedeutet. Was ist mit denen, die schon eine Osterreise nach Großbritannien gebucht haben? So richtig Sorgen machen sich aber eher Firmen, die nicht wissen, auf was sie sich vorbereiten müssen.

Auch was mit Nordirland passiert, ist noch unklar. Würde Großbritannien aus der EU austreten, müsste Irland in der EU bleiben, Nordirland aber nicht. Hier würde dann eine Grenze zwischen der EU und Großbritannien sein. Als dort allerdings früher eine Grenze war, gab es hier viel Gewalt. Viele befürchten, dass wieder Gewalt aufkommen könnte. Da kommt der Backstopp ins Spiel. Er besagt, dass wenn es keine Einigung gibt, ganz Großbritannien in der EU bleibt. Für diese Einigung steht ein Jahr zur Verfügung. Die Dauer kann aber auch zu drei Jahren verlängert werden. Viele bezweifeln aber, dass die Zeit reichen wird.

„Manche wollen es jetzt auch nur noch hinter sich haben,“ meint Christian S.

Es sind noch viele Fragen bis zum Brexit offen. Wird es denn überhaupt dazu kommen?

Ein Artikel von Johannes aus der Grundschule Kestnerstraße.