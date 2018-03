Unser Schnuppervormittag in der Albert-Einstein-Schule

Grundschule Im Langen Feld

Hanin (10) berichtet über den Schnuppertag an der Albert-Einstein-Schule. Adrian (9) erklärt, wie man die Teebeutel-Rakete zu Hause nachbauen kann.

Am Dienstag, d. 6.3.2018 ging unsere Klasse 4a der Grundschule Im Langen Feld Laatzen in die Albert-Einstein-Schule zum Schnuppervormittag. Aufgeregt verbrachten wir dort die 1., 2., 3. und 4. Unterrichtsstunde. Als Erstes waren wir im Kinderlabor. Ein paar Sechstklässler zeigten uns fünf interessante Experimente: „Tiefsee-Taucher“, „Pharaos Schlange“, „Teebeutel-Rakete“, „Feuer-Wippe“ und „Schwebendes Streichholz“. Am coolsten fand ich, dass wir bei allen Experimenten mitmachen durften. Nach dem Kinderlabor zeigten uns zwei Sechstklässler die ganze Schule. Die Albert-Einstein-Schule ist viel größer als ich dachte. Anschließend besuchten wir den Bläserkurs 6 im Musikraum. Dort spielten andere Sechstklässler für uns zwei Musikstücke: „Hard Rock Blues“ und „My heart will go on“. Außerdem durften wir versuchen, in ein Querflöten-Mundstück zu blasen, das hat ganz viel Spaß gemacht. Zuletzt waren wir im Chorraum mit den Kindern aus dem Chorkurs Sing&Swing. Wir fingen mit Aufwärmübungen an. Mir hat es gefallen, als wir mit einem Buch auf dem Kopf durch den Raum laufen mussten. Danach sangen wir zwei schöne Lieder: „Zwei kleine Wölfe“ und „Klasse! Wir singen“ – die Lieder durften natürlich wir aussuchen. Das war ein ganz schöner Vormittag, und ich freue mich schon auf das nächste Schuljahr, denn nach diesem Besuch will ich in der 5. Klasse unbedingt auf die Albert-Einstein-Schule.

(Von Hanin, 10 Jahre)

Adrian berichtet über das Experiment „Teebeutel-Rakete“, das er besonders toll fand:

Die Teebeutel-Rakete für zu Hause zum Nachmachen

Du brauchst: Teebeutel, Feuerzeug, Schere und einen feuerfesten Untergrund

Durchführung: Schneide mit der Schere den Teebeutel am Band auf. Entfalte und leere den Beutel, der Tee wird nicht benötigt. Drücke den leeren Teebeutel mit dem Finger auf, sodass in der Mitte ein Hohlraum entsteht. Stelle die so entstandene Papierröhre auf den feuerfesten Untergrund und zünde sie an. Lass dich überraschen, was passiert…

(Von Adrian, 9 Jahre)