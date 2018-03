Klassentier Tom Theo Tiger macht eine riesen Sause

Grundschule im Langen Feld

Ein Artikel über die Karnevalsfeier der Klasse 4c.

Schon ganz früh am Morgen war ich sehr aufgeregt weil ich ahnte, dass heute etwas ganz Besonderes passieren musste. Die Kinder redeten schon die ganze letzte Woche viel von so Dingen wie „Was trägst du?“, „Als was gehst du?“ und „Tanzen wir auch?“ So vor mich hindenkend ging plötzlich die Tür der Klasse 4c auf und lauter verkleidete Kinder stürmten in die Klasse. Ich selbst wurde ein paar Tage davor auch schon mit merkwürdigen Dingen ausgestattet. Eine Brille hatte ich bekommen und einen Schnurbart. Kurz darauf ging es dann schon los. Es gab ein leckeres Buffet und die Party begann. In jeder Klasse wurden die Türen geöffnet und es wurden lustige Spiele angeboten. In meiner Klasse durfte ich mit den anderen auf dem Popo um die Wette rutschen. Dafür hat Frau Gieseke jetzt einen schönen polierten Fußboden. Zum Abschluss des Tages haben wir noch mit ein paar anderen Klassen eine Tanzparty in der Aula gemacht. Das hat vielleicht Spaß gemacht! Es war ein super Tag, der leider viel zu schnell vorbeigegangen ist.

Bis ganz bald, euer Tom Theo Tiger und die Klasse 4c der Grundschule im Langen Feld