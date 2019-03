Plastikmüll schwimmt in den Meeren herum. Fische und auch andere Meeresbewohner sterben wegen dem Plastik. Sie fressen es oder verfangen sich darin. Sehr viele Menschen werfen Plastik ins Meer und in Flüsse. Das muss aufhören! Ich will für unsere Umwelt kämpfen und ich hoffe, Ihr auch. Man kann dagegen etwas tun: Ihr sollt nicht so viel Plastik benutzen. Bitte kauft keine in Plastik verpackten Produkte ein. Dann wird hoffentlich bald weniger Plastik produziert.