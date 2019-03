Unser Besuch in der Tierarztpraxis Uta Döpke war sehr interessant: Sie hat uns zum Beispiel erzählt das sie schon mit 4 Jahren Tierärztin werden wollte. Früher hat sie als Helferin in einer Arztpraxis ausgeholfen.

Sie hatte sogar schon drei Außergewöhnliche Patienten in der Praxis: nämlich ein Pony, eine Vogelspinne und eine Pythonschlange. Ihr schwierigster Fall war ein Hund mit Magenverdrehung, aber mit einer Notoperation konnte sie ihm helfen. Sie selbst hat 2 Hunde, 3 Katzen und 26 Ponys und jedes Jahr 1-2 Fohlen. Sie ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Uta Döpke arbeitet nebenbei als Reitlehrerin. Ihre drei Lieblingsessen sind Pizza, Müsli und Schokolade.

Außer Uta Döpke (Chefin) arbeiten auch noch 4 Ärztinnen und 2 Helfer in ihrer Praxis. Frau Döpke mag ihren Job als Tierärztin sehr gern, vor allem wegen den vielen netten Besuchern. Nach fast 20 Jahren in ihrer Praxis am alten Freihof, zieht sie bald um in neue Räume. Dort wird es mehr Parkplätze und eine Hundewiese geben. Auch in ihrer neuen Praxis werden wir sie mit unseren Haustieren besuchen.