Wir waren als Klasse auf der Baustelle und eine weitere Klasse war auch dort. Wir waren um die 40 Kinder. Wir sind als erstes mit der Bahn dorthin gefahren. Dann wir haben Leuten von der KSG zugehört. Wir waren in einer Tiefgarage und haben gesehen wie ein Kran eingefahren ist. Und wir waren in einem Haus und wir haben erfahren, was dort gebaut werden sollte. Es soll dort eine Kindertagesstätte gebaut werden. Wir haben viele Fragen gestellt wie z.B.: ,,Wie hoch ist das größte Gebäude was sie jemals gebaut haben?“. Zum Schluss haben wir noch gemauert, das war toll! Ich fand den Baustellen Ausflug schön, weil sie uns viele neue Sachen gezeigt haben die wir noch nicht kannten, wie Beispielsweise das Mauern. Außerdem war das toll das wir ein Helm, eine Weste, eine Maurerkelle und Handschuhe mit nach Hause bekommen haben.