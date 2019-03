Am 16.03.2019 fand eine Müllsammlungsaktion in Bissendorf statt. Ungefähr 40 Leute haben geholfen den Müll am Bahnhof und noch an anderen Orten in Bissendorf zu sammeln. Mit Müllsäcken in den Händen sammelten die Leute den Müll auf, um die Umwelt zu schützen. Es wurden sogar Stücke von Trecker Reifen und Stromkabeln gefunden. Zum Schluss gab es Würsten für alle Teilnehmer.

Jetzt ist Bissendorf schön aufgeräumt.