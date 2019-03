Wir waren heute bei der KSG. Wir haben am Anfang einen Helm, Handschuhe und eine Warnweste bekommen. Danach durften wir dem Geschäftsführer fragen stellen. Die Neue Presse war auch da und hat uns fotografiert. Wir wurden in 2 Gruppen aufgeteilt, da wir runter in die Tiefgarage gehen wollten und dort nicht alle reinpassten. Die GS Kestnerstraße kam als zweites in die Tiefgarage. Währenddessen sind wir in die Kindertagesstätte gegangen und haben da noch mehr Fragen gestellt. Als dann die andere Klasse aus der Tiefgarage kam, haben wir zusammen gemauert, mit richtigem Zement. Das hat Spaß gemacht. Zuletzt haben wir uns verabschiedet und sind mit der U-Bahn, S-Bahn und mit der Straßenbahn zur Grundschule Bissendorf zurückgefahren. Was für ein schöner Schultag, so könnte es jeden Tag sein.