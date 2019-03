Wir waren um 15 Minuten vor 8 Uhr da. Dann sind wir mit der Bahn Zum Hannover-Hauptbahnhof gefahren. Danach sind wir mit der Straßenbahn gefahren. Als wir unser Ziel erreicht hatten, waren wir in einem Gebäude was noch nicht fertig war und haben uns dort auf Bänke gesetzt. Neben uns war allerdings noch eine andere Klasse. Vorne stand der Chef der KSG und dann durften wir Fragen stellen. Nach den Fragen durfte die eine Klasse im Haus bleiben, die andere Klasse in die Tiefgarage gehen und danach umgekehrt. Zum Schluss durften wir noch mit Zement arbeiten und dann war die Reise auch schon um.