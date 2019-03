Die Klasse 4a der Grundschule Bissendorf besichtigt die Baustelle der KSG in Misburg.

Am 14.03.19 besucht die 4a aus der Grundschule Bissendorf die Baustelle der KSG in Misburg. Dort sollen eine Kita und ein Mehrfamilienhaus entstehen. Die Kinder der 4a durften mauern und an einer Pressekonferenz teilnehmen. Es hat ihnen gut gefallen trotz des miesen Wetters. Am Ende bekamen alle einen Bauarbeiterhelm, Arbeitshandschuhe, eine Maurerkelle und eine Warnweste geschenkt.