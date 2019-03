Am Donnerstagmorgen hat sich die Klasse 4a in der Grundschule Bissendorf getroffen. Dann ist die Klasse zum Bahnhof gegangen und hat auf den Zug gewartet. Wir sind mit der S- Bahn nach Hannover gefahren und sind dann weiter mit der Straßenbahn. Es ging von dort aus zur KSG. Als erstes haben wir einen Helm, eine Warnweste und ein paar Handschuhe bekommen. Wir sind in einen großen Raum gegangen und haben dann die Pressekonferenz gestartet. Es gab viele Fragen. Die ganze Klasse durfte bei dem abbauen von einem Krahn zuschauen und Fotos machen. Die 4a durfte mit dem KSG Chef als erstes in die Tiefgarage. Als alle Fragen geklärt waren, gab es einen fliegenden Wechsel mit der anderen Klasse. Wir sind dann wieder in den großen Raum gegangen und dort wurde uns erklärt, dass aus dem Gebäude eine Kita wird. Anschließend sind wir in einen Nebenraum gegangen und haben alle eine Maurerkelle bekommen. Mit der Kelle durften wir Beton nehmen und auf den Steinen verteilen. Danach haben wir die Kellen abgewaschen und durften uns einen Schokokuss nehmen. Das ist das Ende der Pressekonferenz der KSG.