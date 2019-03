Wir waren im Wald in Wennebostel und sind mit Müllsäcken durch den Wald gegangen, um Müll zu sammeln. Dort haben wir viel Müll gefunden und aufgesammelt. Wir haben Plastiktüten, Gläser, Eisenteile eines alten Schlittens, eine Plane und eine alte rostige Tonne entdeckt. Das Schlimmste war aber, dass mitten im Wald ein Farbeimer stand und darin waren noch Reste von grauer Farbe. Wir hatten zum Schluss drei Säcke voller Müll.

Meere, Flüsse, Wälder und Seen sind von den vielen Müllmassen betroffen. Viele Tiere fressen Plastikmüll und sterben daran. Oft verwechseln Tiere Müll mit ihrer natürlichen Nahrung. Als wir im Wald waren, haben wir sogar ein verfaultes Brötchen gefunden. In einer Plastiktüte waren tote Insekten, das war besonders schlimm. Wir wünschen uns sehr, dass niemand seinen Müll in der Natur zurücklässt.