Am Freitag den 15.3.19. war die Demonstration in Hannover. 10.000 Menschen waren auf den Straßen von Hannover. Die 10.000 Menschen gingen auf die Straße, weil sie den Klimawandel stoppen wollen. Sie gingen bis zum neuen Rathaus von Hannover. Die Menschen jubelten und schrien, dass es in ganz Hannover zu hören war.

Die Leute werden das nicht so schnell vergessen. Es ist gut zu hören und zu sehen, wieviel es den Schülern ausmacht, dass ihre Zukunft vielleicht nicht gut werden wird. Autos sind vielleicht schnell und schön, aber die Umwelt ist nicht glücklich darüber. Zum Beispiel die Eisbären sind überhaupt nicht glücklich, weil wir ihnen ihr Land wegnehmen. Das die Pinguine auch bald kein Land mehr haben, finden sie auch nicht toll. Es ist einfach viel zu warm. Letzten Sommer zum Beispiel oder diesen Winter, daran sind nur wir Schuld. Die Affen in Urwäldern und die Erdmännchen in der Savanne, diese ganzen Tiere haben etwas gemeinsam. Sie haben alle bald kein Zuhause mehr. Also nehmt euch das zu Herzen und unternehmt etwas gegen diesen schrecklichen Klimawandel.